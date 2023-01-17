Байдуков Георгий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайдуков Георгий Филиппович

Байдуков Георгий Филиппович

avatar

Место рождения

Тарышта, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.05.1907

Дата смерти

28.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарышта, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1907
Тарышта, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1920 по 1924
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1926
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1928
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.12.1994
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1994
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close