Байдуков Георгий Филиппович
Место рождения
Дата рождения26.05.1907
Дата смерти28.12.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1907
Место жительства
С 1920 по 1924
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1926
Место жительства
С 1928
Место жительства
С 1945
Смерть
28.12.1994
Место жительства
По 1994