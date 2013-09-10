Ахметзянов Артем Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметзянов Артем Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2013

Отец: Ахметзянов Олег Рауфович

Мать: Никитан Светлана Анатольевна

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