Плесовских Арина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Плесовских Константин Александрович
Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Плесовских Матвей Александрович
Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Плесовских Иван Александрович
Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Александровна
Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Плесовских Петр Александрович
Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно