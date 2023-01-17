Плесовских Арина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Арина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Плесовских Константин Александрович

Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Плесовских Матвей Александрович

Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Плесовских Иван Александрович

Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Александровна

Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Плесовских Петр Александрович

Отец ребёнка: Плесовских Александр Васильевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
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