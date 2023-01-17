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Логвинов Герасим Иванович

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Логвинов Иван

Мать: Логвинова Аксинья Никифоровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Логвинов Захар Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Логвинова Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Логвинов Тимофей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Логвинова Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Логвинов Яков Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Логвинова Акулина Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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