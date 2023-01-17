Логвинов Герасим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Логвинов Иван
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Логвинов Захар Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Логвинова Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Логвинов Тимофей Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Логвинова Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Логвинов Яков Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Логвинова Акулина Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно