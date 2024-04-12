Шабайкина Татьяна Ермолаева
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
23.10.1892
Рождение ребёнка
21.04.1895
Отец ребёнка: Шабайкин Федор Филиппович
Рождение ребёнка
12.07.1896
Дочь: Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Шабайкин Федор Филиппович
Рождение ребёнка
12.06.1898
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Шабайкин Федор Филиппович
Смерть
Неизвестно