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Шабайкина Татьяна Ермолаева

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.10.1892

Муж: Шабайкин Федор Филиппович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1895

Сын: Шабайкин Егор Федорович

Отец ребёнка: Шабайкин Федор Филиппович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1896

Дочь: Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Шабайкин Федор Филиппович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1898

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Шабайкин Федор Филиппович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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