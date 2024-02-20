Зима Максим Петрович
Место рожденияРоссия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Дата рожденияОколо 1914
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1914
Отец: Зима Петр Иосифович
Мать: Зима Агриппина Ефимовна
Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
Около 1935
Мать ребёнка: Зима Пелагея Степановна
СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Бракосочетание
До 1935
Жена: Зима Пелагея Степановна
СССР Краснодарский кр.Ново-Титаровский р-н ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Зима ?
Мать ребёнка: Зима Пелагея Степановна
СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Смерть
?.05.1943
ВОВ пропал без вести