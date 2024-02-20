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Зима Максим Петрович

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Место рождения

Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Зима Петр Иосифович

Мать: Зима Агриппина Ефимовна

Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Зима Владимир Максимович

Мать ребёнка: Зима Пелагея Степановна

СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Бракосочетание
До 1935

Жена: Зима Пелагея Степановна

СССР Краснодарский кр.Ново-Титаровский р-н ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Зима ?

Мать ребёнка: Зима Пелагея Степановна

СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Смерть
?.05.1943
ВОВ пропал без вести
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