Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна
Место рождениядеревня Михайловка
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Милованов Николай Нилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Филипп
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Смирнов Александр
Отец ребёнка: Смирнов Филипп
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Смирнова) Анисья
Отец ребёнка: Смирнов Филипп
Рождение ребёнка
1901
Сын: Смирнов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Смирнов Филипп
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Смирнова) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Смирнов Филипп
Смерть
Неизвестно