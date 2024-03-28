Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна

Место рождения

деревня Михайловка

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Милованов Николай Нилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Филипп

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897

Сын: Смирнов Александр

Отец ребёнка: Смирнов Филипп

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Смирнова) Анисья

Отец ребёнка: Смирнов Филипп

Рождение ребёнка
1901

Сын: Смирнов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Смирнов Филипп

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Смирнова) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Смирнов Филипп

Смерть
Неизвестно

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