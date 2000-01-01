Соловьев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Соловьев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Соловьев Аггей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Соловьев Калина Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно