Соловьев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Соловьев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Соловьев Аггей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Соловьев Калина Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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