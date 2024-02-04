Парамонов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонов Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1998

Жена: Парамонова Мамина Евгения Валерьевна

Рождение ребёнка
22.08.1999

Сын: Парамонов Денис Викторович

Мать ребёнка: Парамонова Мамина Евгения Валерьевна

Рождение ребёнка
02.08.2003

Дочь: Парамонова Лилия Викторовна

Мать ребёнка: Парамонова Мамина Евгения Валерьевна

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