Фролова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Параскева

Место рождения

Глазово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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1880 г.р.

Дети

1902 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1905 г.р.

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Глазово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Федор Захарович

Бракосочетание
31.01.1892 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.1902 ст.

Сын: Федоров Никифор

Отец ребёнка: Гусев Федор Захарович

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.08.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Федор Захарович

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 12.11.1905

Сын: Федоров Иоанн

Отец ребёнка: Гусев Федор Захарович

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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