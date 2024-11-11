Фролова Параскева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1892 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1902 ст.
Сын: Федоров Никифор
Отец ребёнка: Гусев Федор Захарович
Рождение ребёнка
27.08.1903 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Федор Захарович
Рождение ребёнка
Около 12.11.1905
Сын: Федоров Иоанн
Отец ребёнка: Гусев Федор Захарович
Смерть
Неизвестно