(Тржецяк) Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тржецяк) Елена Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тржецяк Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Михайловский Георгий Павлович

Отец ребёнка: Михайловский Павел Потомственный Дворянин Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Михайловский Павел Потомственный Дворянин Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Павловна

Отец ребёнка: Михайловский Павел Потомственный Дворянин Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайловский Павел Павлович

Отец ребёнка: Михайловский Павел Потомственный Дворянин Андреевич

Смерть
Неизвестно
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