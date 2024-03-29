(Тржецяк) Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тржецяк Антон
Рождение ребёнка
1870
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Михайловский Павел Потомственный Дворянин Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Павловна
Отец ребёнка: Михайловский Павел Потомственный Дворянин Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно