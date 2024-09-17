Саляхова (Атнагулова) Регина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саляхова (Атнагулова) Регина

Место рождения

Россия

Дата рождения

18.03.1981

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1981

Отец: Атнагулов Ринат

Мать: Атнагулова (Гилязова) Нурия

Бракосочетание
23.08.2008

Муж: Саляхов Алмаз

Рождение ребёнка
16.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саляхов Алмаз

Рождение ребёнка
16.09.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саляхов Алмаз

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