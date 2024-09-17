Саляхова (Атнагулова) Регина
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1981
Отец: Атнагулов Ринат
Бракосочетание
23.08.2008
Муж: Саляхов Алмаз
Рождение ребёнка
16.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саляхов Алмаз
Рождение ребёнка
16.09.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саляхов Алмаз