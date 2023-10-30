Давыденко Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1954

Дата смерти

30.10.2023

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1954

Отец: Давыденко Николай Павлович

Мать: Давыденко (Петрушенко) Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыденко (Баран) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
21.08.1977

Сын: Давыденко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Давыденко (Баран) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
02.03.1982

Сын: Давыденко Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Давыденко (Баран) Ольга Григорьевна

Смерть
30.10.2023

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