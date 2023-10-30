Давыденко Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1954
Дата смерти30.10.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1977
Сын: Давыденко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Давыденко (Баран) Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
02.03.1982
Сын: Давыденко Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Давыденко (Баран) Ольга Григорьевна
Смерть
30.10.2023