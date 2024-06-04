Пушкарев Фома Романов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Пушкарев Роман Емельянов
Мать: Пушкарева Анна Леонтьева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1842
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Пушкарева (Калинина) Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: (Пушкарева) Христина Фомина
Мать ребёнка: Пушкарева (Калинина) Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Пушкарева (Калинина) Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Пушкарева (Калинина) Ирина Алексеева
Смерть
После 1904