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Пушкарев Фома Романов

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Пушкарев Роман Емельянов

Мать: Пушкарева Анна Леонтьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1842

Жена: Пушкарева (Калинина) Ирина Алексеева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Пушкарев Василий Фомин

Мать ребёнка: Пушкарева (Калинина) Ирина Алексеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: (Пушкарева) Христина Фомина

Мать ребёнка: Пушкарева (Калинина) Ирина Алексеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Пушкарев Матвей Фомин

Мать ребёнка: Пушкарева (Калинина) Ирина Алексеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Пушкарев Платон Фомин

Мать ребёнка: Пушкарева (Калинина) Ирина Алексеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1904

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