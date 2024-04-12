Добрышев Павел Тарасович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Дробышев Тарас
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Фролова (добрышева) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна
Бракосочетание
1881
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна
Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Иванова Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Добрышев Аполлон Павлович
Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пантелеева (добрышева) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна
Смерть
1904