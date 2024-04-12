Добрышев Павел Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрышев Павел Тарасович

Добрышев Павел Тарасович

Место рождения

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Дробышев Тарас

Мать: не указана

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Фролова (добрышева) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1881

Жена: Добрышева Дарья Савельевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна

Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Иванова Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Добрышев Фирс Павлович

Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Добрышев Аполлон Павлович

Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пантелеева (добрышева) Наталья Павловна

Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Добрышев Иван Павлович

Мать ребёнка: Добрышева Дарья Савельевна

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1904
Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close