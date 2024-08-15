Хоротов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоротов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1870

Отец: Хоротов Петр Семенович

Мать: Хоротова (Первая) Татьяна Андреевна

Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г Иван Петрович Хоротов Воронетской волости деревни Гусово крестьянин Петр Семенов Хоротов и законная жена его Татьяна Андреевна, оба... Показать все
Место жительства
1870
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г
Крещение
19.06.1870
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г Иван Петрович Хоротов Воронетской волости деревни Гусово крестьянин Петр Семенов Хоротов и законная жена его Татьяна Андреевна, оба... Показать все
Смерть
Неизвестно

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