Стасенко Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасенко Виктор Иванович

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Место рождения

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская область

Дата рождения

01.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская область
Бракосочетание
18.10.1986

Жена: Стасенко Ирина Ивановна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
26.01.1988

Дочь: Коскина Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Стасенко Ирина Ивановна

Элиста
Рождение ребёнка
Около 13.08.1990

Сын: Стасенко Иван Викторович

Мать ребёнка: Стасенко Ирина Ивановна

Элиста, Калмыкия
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