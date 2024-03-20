Стасенко Виктор Иванович
Место рожденияПервомайское, Ремонтненский район, Ростовская область
Дата рождения01.05.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1964
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская область
Бракосочетание
18.10.1986
Жена: Стасенко Ирина Ивановна
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
26.01.1988
Дочь: Коскина Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Стасенко Ирина Ивановна
Элиста
Рождение ребёнка
Около 13.08.1990
Мать ребёнка: Стасенко Ирина Ивановна
Элиста, Калмыкия