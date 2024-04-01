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Гатауллин Насибулла Гатауллович

Место рождения

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гатаулла

Мать: не указана

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина Фариха Исмагиловна

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина Фариха Исмагиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гатауллина Фариха Исмагиловна

Место жительства
Неизвестно
Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.12.1970
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