Гатауллин Насибулла Гатауллович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.12.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гатаулла
Рождение ребёнка
10.08.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гатауллина Фариха Исмагиловна
Рождение ребёнка
17.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гатауллина Фариха Исмагиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.12.1970