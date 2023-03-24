Новокшонов Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1962
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Новокшонов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.02.1938
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Новокшонова Галина Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1955
Дочь: Новокшонова (Новокшонова) Елена Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1962