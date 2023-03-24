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Новокшонов Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1950 г.р.
1955 г.р.
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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Новокшонов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
18.02.1938

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Новокшонова Галина Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.1955

Дочь: Новокшонова (Новокшонова) Елена Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1962

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