Устина Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Сын: Козма Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Прохорович
Рождение ребёнка
1707
Сын: Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Прохорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно