Устина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстина Евстафьевна

Устина Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Сын: Козма Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Прохорович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Прохорович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Прохорович

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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