Сущенко Герасим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сущенко Герасим Алексеевич

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Место рождения

Воронежская обл., Елань-Коленовский р-н, Бурляевский с/с, с. Бурляевка

Дата рождения

1908

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сущенко Алексей

Мать: не указана

Воронежская обл., Елань-Коленовский р-н, Бурляевский с/с, с. Бурляевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сущенко Меланья Леоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сущенко Меланья Леоновна

Смерть
1943
Пропал без вести
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