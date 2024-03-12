Сущенко Герасим Алексеевич
Место рожденияВоронежская обл., Елань-Коленовский р-н, Бурляевский с/с, с. Бурляевка
Дата рождения1908
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Сущенко Алексей
Воронежская обл., Елань-Коленовский р-н, Бурляевский с/с, с. Бурляевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сущенко Меланья Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сущенко Меланья Леоновна
Смерть
1943
Пропал без вести