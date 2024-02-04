Сошникова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1998
Дочь: Сошникова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Сошников Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
10.11.2003
Сын: Сошников Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Сошников Дмитрий Юрьевич