Сошникова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошникова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сошников Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
05.12.1998

Дочь: Сошникова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Сошников Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
10.11.2003

Сын: Сошников Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Сошников Дмитрий Юрьевич

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