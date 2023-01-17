Самуйлова Анна Самуйловна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Иеремиев Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Арсентьев Петр Арсентьевич
Отец ребёнка: Викторов Арсений
Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грошенкова Анастасия Ефремовна
Отец ребёнка: Грошенков Ефрем Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Викторов Арсений
Смерть
Неизвестно