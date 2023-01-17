Самуйлова Анна Самуйловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуйлова Анна Самуйловна

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Место рождения

Плоская, Хотьковская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Иеремиев Самуил

Мать: не указана

Плоская, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Арсентьев Петр Арсентьевич

Отец ребёнка: Викторов Арсений

Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грошенкова Анастасия Ефремовна

Отец ребёнка: Грошенков Ефрем Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошенков Ефрем Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Арсений

Смерть
Неизвестно
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