Попов Стефан Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Попов Арсений Николаевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1854
Рождение ребёнка
15.08.1855
Дочь: (Попова) Наталья Стефановна
Мать ребёнка: Попова (Некрасова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
05.07.1858
Дочь: (Попова) Ольга Стефановна
Мать ребёнка: Попова (Некрасова) Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно