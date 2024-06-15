Попов Стефан Арсеньевич 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Стефан Арсеньевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Попов Арсений Николаевич

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1854

Жена: Попова (Некрасова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
15.08.1855

Дочь: (Попова) Наталья Стефановна

Мать ребёнка: Попова (Некрасова) Анна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1858

Дочь: (Попова) Ольга Стефановна

Мать ребёнка: Попова (Некрасова) Анна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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