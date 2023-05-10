Белолобов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолобов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолобова Милена Александровна

Мать ребёнка: Белолобова (Зайнуллина) Асия Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолобов Денис Александрович

Мать ребёнка: Белолобова (Зайнуллина) Асия Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолобова Надия Александровна

Мать ребёнка: Белолобова (Зайнуллина) Асия Ибрагимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белолобова (Зайнуллина) Асия Ибрагимовна

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