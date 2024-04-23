Палтусова (Пономарёва) Платанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палтусова (Пономарёва) Платанида Ивановна

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Место рождения

с.Башкарка, Пригородный р-он, Свердловской обл.

Дата рождения

03.04.1911

Дата смерти

03.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911

Отец: Пономарёв Иван Петрович

Мать: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палтусов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Палтусов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Палтусов Борис Иванович

Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович

Рождение ребёнка
08.01.1935

Сын: Палтусов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович

Рождение ребёнка
05.07.1937

Сын: Палтусов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович

Рождение ребёнка
11.09.1940

Дочь: Паньшина (Палтусова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович

Рождение ребёнка
13.01.1944

Дочь: Южакова (Палтусова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович

Рождение ребёнка
19.09.1951

Дочь: (Палтусова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович

Смерть
03.04.1979

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