Палтусова (Пономарёва) Платанида Ивановна
Место рожденияс.Башкарка, Пригородный р-он, Свердловской обл.
Дата рождения03.04.1911
Дата смерти03.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович
Рождение ребёнка
08.01.1935
Сын: Палтусов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович
Рождение ребёнка
05.07.1937
Сын: Палтусов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович
Рождение ребёнка
11.09.1940
Дочь: Паньшина (Палтусова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович
Рождение ребёнка
13.01.1944
Дочь: Южакова (Палтусова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович
Рождение ребёнка
19.09.1951
Дочь: (Палтусова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Палтусов Иван Егорович
Смерть
03.04.1979