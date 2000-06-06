Авдеев Георгий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Георгий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.2000

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2000

Отец: Авдеев Владимир Николаевич

Мать: Авдеева Ольга Николаевна

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