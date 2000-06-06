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Авдеев Георгий Владимирович
Авдеев Георгий Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.2000
Пол
Мужской
Отец
Авдеев Владимир Николаевич
1964 г.р.
Мать
Авдеева Ольга Николаевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2000
Отец:
Авдеев Владимир Николаевич
Мать:
Авдеева Ольга Николаевна
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