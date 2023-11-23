Николай Митусов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Митусов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Зайцева) Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
23.05.1926

Дочь: (Митусова) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: (Зайцева) Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Митусова) Елена

Мать ребёнка: (Зайцева) Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Митусова) Нина

Мать ребёнка: (Зайцева) Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
1938

Сын: Митусов Алексей

Мать ребёнка: (Зайцева) Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Митусова) Юлия

Мать ребёнка: (Зайцева) Екатерина Павлова

Смерть
Неизвестно

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