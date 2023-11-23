Николай Митусов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1926
Дочь: (Митусова) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: (Зайцева) Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Митусова) Елена
Мать ребёнка: (Зайцева) Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Митусова) Нина
Мать ребёнка: (Зайцева) Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
1938
Сын: Митусов Алексей
Мать ребёнка: (Зайцева) Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Митусова) Юлия
Мать ребёнка: (Зайцева) Екатерина Павлова
Смерть
Неизвестно