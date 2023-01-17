Руденко (Руденко) Федора Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1896
Дата смерти01.06.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1896
Отец: Руденко Василий Семенович
Мать: Руденко Марфа Никитовна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
01.06.1896
Причина смерти: от младенческой | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.