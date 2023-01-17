Руденко (Руденко) Федора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко (Руденко) Федора Васильевна

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Место рождения

Маяки

Дата рождения

09.02.1896

Дата смерти

01.06.1896

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1896

Отец: Руденко Василий Семенович

Мать: Руденко Марфа Никитовна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
01.06.1896
Причина смерти: от младенческой | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
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