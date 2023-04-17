Жирова Евдония Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирова Евдония Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

10.01.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Фёдор Севостьянович

Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович

Навесное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Пётр Севастьянович

Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Никита Севастьянович

Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жирова Агрипина Севастьяновна

Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Алексей Севастьянович

Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Иван Севастьянович

Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Гаврил Севастьянович

Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович

Навесное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Илья Севостьянович

Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Михаил Севостьянович

Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович

Смерть
10.01.1916
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