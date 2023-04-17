Жирова Евдония Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти10.01.1916
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиров Фёдор Севостьянович
Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиров Никита Севастьянович
Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жирова Агрипина Севастьяновна
Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиров Алексей Севастьянович
Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиров Гаврил Севастьянович
Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиров Михаил Севостьянович
Отец ребёнка: Жиров Савватий Данилович
Смерть
10.01.1916