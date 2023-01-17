Богословская (Мошенцева) Клавдия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1930
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богословский Unknown
Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богословский Unknown
Смерть
Неизвестно