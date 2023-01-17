Богословская (Мошенцева) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословская (Мошенцева) Клавдия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1930

Отец: Мошенцев Федор Прохорович

Мать: Мошенцева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богословский Unknown

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богословский Unknown

Смерть
Неизвестно
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