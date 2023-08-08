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Мунтян Владимир Владимирович
Мунтян Владимир Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.02.1972
Пол
Мужской
Отец
Мунтян Владимир Николаевич
1940 г.р.
Мать
Мунтян (Зозуля) Людмила Дмитриевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1972
Отец:
Мунтян Владимир Николаевич
Мать:
Мунтян Людмила Дмитриевна
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