Мунтян Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМунтян Владимир Владимирович

Мунтян Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1972

Отец: Мунтян Владимир Николаевич

Мать: Мунтян Людмила Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close