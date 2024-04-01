Корюкова Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Маша Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тихонович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Корюков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Корюкова) Таисья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Василий Тихонович
Смерть
2007