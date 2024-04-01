Корюкова Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорюкова Ульяна Ивановна

Корюкова Ульяна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Маша Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932

Сын: Корюков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Корюкова) Таисья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Корюков Паша Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тихонович

Смерть
2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.