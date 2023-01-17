Романов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1831
Дата смерти25.04.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1831
Место жительства
По 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.04.1891
Алупка, Ялта, Республика Крым