Романов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Николай Николаевич

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

08.08.1831

Дата смерти

25.04.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1831
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
По 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.04.1891
Алупка, Ялта, Республика Крым
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