Верховская (Ашиткова) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верховский Василий Петрович
Отец ребёнка: Верховский Пётр Иванович
Бракосочетание
1825
Супруг(-а): Вера Васильевна Верховская (Ашиткова)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Верховский Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Верховский Пётр Иванович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Травина (Верховская) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Верховский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1844
Отец ребёнка: Верховский Пётр Иванович
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1871