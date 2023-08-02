Верховская (Ашиткова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (Ашиткова) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верховский Василий Петрович

Отец ребёнка: Верховский Пётр Иванович

Бракосочетание
1825

Муж: Верховский Пётр Иванович

Супруг(-а): Вера Васильевна Верховская (Ашиткова)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Верховский Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Верховский Пётр Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Травина (Верховская) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Верховский Пётр Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1844

Сын: Верховский Иван Петрович

Отец ребёнка: Верховский Пётр Иванович

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1871

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