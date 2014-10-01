Иванов Алексей (Леонид) Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1949
Дата смерти?.10.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.1972
Сын: Иванов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1983
Сын: Иванов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.?
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.2014