Иванов Алексей (Леонид) Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей (Леонид) Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1949

Дата смерти

?.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1972

Сын: Иванов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1983

Сын: Иванов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.?

Сын: Иванов Олег Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Валентина Ивановна

Смерть
?.10.2014
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