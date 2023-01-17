Никанор Евстигнеев
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1874
Жена: Аксинья (Ксения) Иванова
Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Потапово, Никольская церковь
Witnesses:По жениху: крестьяне деревни Красицы Иван Дмитров, Герасим Алексеев и деревни Пашутина Левон Куприянов. По невесте: крестьянин деревни Красицы Семен Никитин и деревни Киреевки Егор Дорофеев
Смерть
Неизвестно