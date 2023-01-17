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Никанор Евстигнеев

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Место рождения

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1874

Жена: Аксинья (Ксения) Иванова

Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Потапово, Никольская церковь
Witnesses:По жениху: крестьяне деревни Красицы Иван Дмитров, Герасим Алексеев и деревни Пашутина Левон Куприянов. По невесте: крестьянин деревни Красицы Семен Никитин и деревни Киреевки Егор Дорофеев
Смерть
Неизвестно
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