Удовенко Оксана Сергеевна 12.09.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Удовенко Оксана Сергеевна

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Место рождения

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

Дата рождения

12.09.1981

Дата смерти

08.03.2024

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1959 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Удовенко (Ковалёва) Людмила Васильевна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Образование
С 01.09.1988 по 30.06.1998
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Школа №17
Рождение ребёнка
23.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.03.2024

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