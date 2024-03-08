Удовенко Оксана Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1981
Дата смерти08.03.2024
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Образование
С 01.09.1988 по 30.06.1998
Школа №17
Рождение ребёнка
23.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.03.2024