Галин Марат Рафикович
Место рождения
Дата рождения17.11.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1965
Бракосочетание
03.11.1989
Жена: Галина Альбина Моисеевна
Рождение ребёнка
31.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Альбина Моисеевна
Рождение ребёнка
19.12.1992
Дочь: Галина Вероника Маратовна
Мать ребёнка: Галина Альбина Моисеевна
Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1999
Дочь: Галина Анита Маратовна
Мать ребёнка: Галина Альбина Моисеевна