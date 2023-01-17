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Галин Марат Рафикович

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Место рождения

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1965

Отец: Галин Рафик Галеевич

Мать: Хайруллина Венера Фазылкарамовна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.11.1989

Жена: Галина Альбина Моисеевна

Рождение ребёнка
31.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Альбина Моисеевна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1992

Дочь: Галина Вероника Маратовна

Мать ребёнка: Галина Альбина Моисеевна

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1999

Дочь: Галина Анита Маратовна

Мать ребёнка: Галина Альбина Моисеевна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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