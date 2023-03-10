Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти20.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: (Солодовников) Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
07.01.1930
Сын: Солодовников Павел Фёдорович
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
05.09.1933
Сын: Солодовников Борис Фёдорович
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
29.01.1936
Сын: Солодовников Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
12.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Александрович
Смерть
20.12.1986
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)