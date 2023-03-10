Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

20.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: (Солодовников) Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Александрович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Фёдор Александрович

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
07.01.1930

Сын: Солодовников Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Александрович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.09.1933

Сын: Солодовников Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Александрович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.01.1936

Сын: Солодовников Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Александрович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Александрович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
20.12.1986
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)

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