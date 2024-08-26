Иванова (Смирнова) Васса Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Смирнова) Васса Филимонова

Иванова (Смирнова) Васса Филимонова

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

10.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1891

Отец: Смирнов Филимон Петров

Мать: Смирнова Матрона Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.08.1891
Восприемники: Фёкла Фёдорова
Восприемник
1911
Татьяна Смирнова
Восприемник
25.09.1914
Сергей Романович Смирнов
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.