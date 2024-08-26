Иванова (Смирнова) Васса Филимонова
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения10.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1891
Отец: Смирнов Филимон Петров
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.08.1891
Восприемники: Фёкла Фёдорова
Восприемник
1911
Татьяна Смирнова
Восприемник
25.09.1914
Сергей Романович Смирнов
Смерть
Неизвестно