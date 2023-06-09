Коваленко Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Виктор Иванович

Мать ребёнка: Коваленко Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Олег Иванович

Мать ребёнка: Коваленко Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голуб Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Коваленко Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Коваленко Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Коваленко Нина Александровна

Смерть
Неизвестно

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