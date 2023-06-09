Коваленко Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваленко Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Виктор Иванович
Мать ребёнка: Коваленко Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коваленко Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голуб Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Коваленко Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Коваленко Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Коваленко Нина Александровна
Смерть
Неизвестно