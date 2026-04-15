Гаврила Иванов 1674 — найти родственников по фамилии на Familio

Гаврила Иванов

Автор
МР
Романова М.

мужской, родился 1674, Быльцино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

умер До 1745, Быльцино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дети
Варвара Гаврилова1705 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Быльцино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Броды, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
1702

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Быльцино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Варвара Гаврилова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Быльцино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Смерть
До 1745
Быльцино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

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