Гаврила Иванов
мужской, родился 1674, Быльцино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
умер До 1745, Быльцино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Дети
Варвара Гаврилова1705 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Броды, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1702
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Варвара Гаврилова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1745