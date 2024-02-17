Буркеева (Бессонова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркеева (Бессонова) Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1984

Отец: Бессонов Павел

Мать: Бессонова Светлана Васильевна

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