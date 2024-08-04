Агафонова Сметанникова Феодосия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова Сметанникова Феодосия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанников (Агафонов) Александр Егоров

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Агафонова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Сметанников (Агафонов) Александр Егоров

Рождение ребёнка
14.06.1893

Сын: Сметанников Василий Александров

Отец ребёнка: Сметанников (Агафонов) Александр Егоров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Родители – завода крестьянин Александр Егоров Сметанников и Федосья Алексеева, православные. Восприемники того же завода крестьянин Петр Егоров Сметанников и женка Евфимия Иванова Чернова.
Рождение ребёнка
06.03.1895

Дочь: Агафонова Сметанникова Александра Александрова

Отец ребёнка: Сметанников (Агафонов) Александр Егоров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Родители – завода крестьянин Александр Егоров Сметанников и Феодосия Алексеева Восприемники – крестьянин Алексей Степанов Шабардин и крестьянка Надежда Яковлева Коновалова.
Смерть
Неизвестно

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