Агафонова Сметанникова Феодосия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Агафонова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Сметанников (Агафонов) Александр Егоров
Рождение ребёнка
14.06.1893
Сын: Сметанников Василий Александров
Отец ребёнка: Сметанников (Агафонов) Александр Егоров
Родители – завода крестьянин Александр Егоров Сметанников и Федосья Алексеева, православные. Восприемники того же завода крестьянин Петр Егоров Сметанников и женка Евфимия Иванова Чернова.
Рождение ребёнка
06.03.1895
Дочь: Агафонова Сметанникова Александра Александрова
Отец ребёнка: Сметанников (Агафонов) Александр Егоров
Родители – завода крестьянин Александр Егоров Сметанников и Феодосия Алексеева Восприемники – крестьянин Алексей Степанов Шабардин и крестьянка Надежда Яковлева Коновалова.
Смерть
Неизвестно