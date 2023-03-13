Юрина (Загайнова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Загайновъ Якимъ
Мать: Загайнова Пелагея
Бракосочетание
10.09.1906
Муж: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.12.1906
Сын: Юринъ Василий
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.06.1909
Сын: Юринъ Александръ
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.07.1911
Сын: Юринъ Константинъ
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ