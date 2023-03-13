Юрина (Загайнова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Загайнова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Загайновъ Якимъ

Мать: Загайнова Пелагея

Бракосочетание
10.09.1906

Муж: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.12.1906

Сын: Юринъ Василий

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1909

Сын: Юринъ Александръ

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1911

Сын: Юринъ Константинъ

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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