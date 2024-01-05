Морозова (Ковалева) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Ковалева) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1914

Отец: Ковалёв Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Мария Петровна

Отец ребёнка: Морозов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Мария Петровна

Отец ребёнка: Морозов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Петр Петрович

Отец ребёнка: Морозов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Морозов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Петр

Смерть
Неизвестно
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