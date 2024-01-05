Морозова (Ковалева) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1914
Отец: Ковалёв Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Мария Петровна
Отец ребёнка: Морозов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Мария Петровна
Отец ребёнка: Морозов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Петр
Смерть
Неизвестно