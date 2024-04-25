Махотина (Тырина) Марта Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.2007
Дочь: Тырина Александра Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.07.2011
Сын: Махотин Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Махотин Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
27.06.2013
Отец ребёнка: Махотин Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
11.03.2017
Дочь: Махотина Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Махотин Евгений Владимирович