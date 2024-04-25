Махотина (Тырина) Марта Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махотина (Тырина) Марта Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махотин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
01.04.2007

Дочь: Тырина Александра Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.07.2011

Сын: Махотин Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Махотин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
27.06.2013

Сын: Махотин Вадим Евгеньевич

Отец ребёнка: Махотин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
11.03.2017

Дочь: Махотина Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Махотин Евгений Владимирович

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