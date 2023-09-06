Овчинникова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиДо 1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1924
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Доронина Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Овчинникова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1927
Сын: Овчинников Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Людмила (Люся) Сергеевна
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1931
Дочь: Гирко Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
28.10.1938
Место жительства
После 1938
Рождение ребёнка
Около 1949
Смерть
До 1974