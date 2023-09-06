Овчинникова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

До 1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1907 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1924

Муж: Овчинников Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Доронина Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Васильевич

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Овчинникова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Васильевич

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.11.1927

Сын: Овчинников Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Васильевич

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Людмила (Люся) Сергеевна

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Васильевич

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.01.1931

Дочь: Гирко Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Васильевич

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
После 1938
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
До 1974
Омск, город Омск, Омская область
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