Щеглова (Карасёва) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Карасёва) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Воздвиженская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.05.1905

Дата смерти

06.10.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Воздвиженская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.01.1930

Дочь: Прозорова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Щеглов Иван Акимович

Песчаный, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
06.10.1988
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
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