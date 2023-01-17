Щеглова (Карасёва) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения15.05.1905
Дата смерти06.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1930
Дочь: Прозорова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Щеглов Иван Акимович
Песчаный, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
06.10.1988
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край